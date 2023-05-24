Псковичам рассказали, как вступить в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

17:29, 24 мая 2023, ПАИ

Как вступить в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», рассказала участница отряда Татьяна Разумова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Принимают с 18 лет, верхнего порога нет. <…> Если человек изъявляет желание въехать в лес, то проходят лекции по ориентированию, но это не обязательно для вхождения в отряд», – отметила Татьяна Разумова.

Старший направления ШЛА (Школа ЛизаАлерт) Дмитрий Золотько рассказал, что есть «новичкововые» лекции и практики, чтобы человек сам не потерялся после поиска. «После них никто не теряется», – добавил Дмитрий Золотько. По его словам, чтобы стать старшим поисковой группы, необходимо пройти обучение.

«Главное правило – не увеличить количество пострадавших», – подчеркнула Татьяна Разумова.