Самое сложное в поиске пропавших детей назвала эксперт

17:27, 24 мая 2023, ПАИ

Что самое сложное в поисках детей, рассказала старший направления добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Разумова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В поиске детей самое сложное – это моральное состояние, отпустить все переживания и механически выполнять работу», – сказала Татьяна Разумова.

Старший направления ШЛА (Школа ЛизаАлерт) Дмитрий Золотько отметил, что присутствие в отряде обязывает ездить на каждый поиск. «Это баланс между личной жизнью и отрядом», – подчеркнул гость медиацентра.