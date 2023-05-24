Псковские поисковики: Научите детей кричать

17:19, 24 мая 2023, ПАИ

Псковские поисковики из отряда «ЛизаАлерт» советуют родителям научить детей кричать в ситуациях, когда они чувствуют опасность. Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Детям необходимо выучить телефон родителей, также стоит научить их кричать, - рекомендовала участница отряда Татьяна Разумова. - А взрослым важно ответственно подходить к походам в лес, чтобы в итоге не остаться там».

Старший направления ШЛА (Школа ЛизаАлерт) Дмитрий Золотько посоветовал оставаться на месте, если есть ощущение, что что-то пошло не так. «Любой поиск закончится быстрее, если вы останетесь на месте. И всегда берите с собой заряженный телефон. Это всё, чтобы вам не пришлось долго находиться в агрессивной среде», - добавил поисковик.

Детям при виде незнакомцев он рекомендовал кричать «Я вас не знаю», «Я с вами никуда не пойду», «Отпустите, я вас не знаю!».