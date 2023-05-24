ВИДЕОФАКТ Лось возле Гдовки

17:43, 24 мая 2023, ПАИ

Лося запечатлела на видео местная жительница возле реки Гдовки в Гдовском районе. Об этом Анна Пшеницына написала в группе «Грибы Псковской / рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее псковичам рассказали, что делать с новорождёнными лосятами.

Также мертвого лося нашли под Ольгинским мостом в Пскове. Помимо этого, почему лоси появляются в черте города и как себя вести при встрече с ними, рассказал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии (по вопросам охраны и использования объектов животного мира) Псковской области Андрей Горкунов.