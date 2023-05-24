Шесть псковских экипажей представят область на ралли 27 мая

21:16, 24 мая 2023, ПАИ

В третьем этапе чемпионата России по ралли и втором этапе Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского» примут участие шесть псковских экипажей, сообщил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич во время эфира радиостанции «7 НЕБО».

Обеспечена дополнительная безопасность — два вида заборов: силовой и для граждан. «Старт будет проходить почти как на соревнованиях «Формулы 1», — рассказал Олег Мыслевич.

По словам президента федерации, участвовать будут и машины отечественного производства.

«Жигуль» обязательно будет. На жёлтеньком «жигуле» будет выступать женский экипаж в отдельном зачёте «Наша классика». ВАЗ-2101 советской сборки», — отметил Олег Мыслевич.

Что касается самых быстрых автомобилей, участие в чемпионате примет и Skoda Fabia R5. «Автомобиль имеет под капотом почти 400 лошадей. От площади Ленина до Октябрьской площади он развивает скорость 200 км в час, именно для таких мощных машин установлены ретардеры — устройства, предназначенные для снижения скорости авто», — уточнил Олег Мыслевич.

Отметим, что прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на «Первом Псковском» и на сайте ПАИ.

Открытие чемпионата состоится 27 мая в Пскове. В связи с этим с 13:00 до 17:00 в Пскове вводится временное прекращение движения автотранспорта. Ралли пройдут и в других районах области.