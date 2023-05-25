Глава Пскова поблагодарил полицейских за поимку вандала, повредившего спортплощадку

22:52, 24 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поблагодарил полицейских за поимку вандала, который поджёг баскетбольный щит в парке Гагарина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Спасибо полиции за оперативную работу! Надеюсь, что неотвратимость наказания заставит людей задумываться, прежде чем совершать подобные поступки. И уверен, что любящих свой город псковичей гораздо больше!» — отметил Борис Елкин.

Отметим, что дело квалифицировали как вандализм.