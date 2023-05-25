Международный день пропавших детей отмечают 25 мая

08:31, 25 мая 2023, ПАИ

25 мая отмечается Международный день пропавших детей, сообщает calend.ru. Эта дата ведёт свою историю из США, а символом дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя четыре года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днём пропавших детей, а ещё через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Вскоре инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году и был учреждён Международный день пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.

Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России – примерно 10 тысяч, в США – более 420 тысяч.

Напомним, что вчера в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая Международному дню пропавших детей. О том, как часто в Псковской области пропадают дети, смотрите здесь.