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Общество

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 14 млн человек

Количество россиян, не выплачивающих кредиты, по итогам периода с января по март 2023 года достигло 14,4 млн, что на 25 % больше, чем в прошлом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков за год выросло на 2,9 млн с 11,5 млн. В 2021 году их количество составляло 9,6 млн, а в 2020-м – 7,6 млн.

В ФССП уточнили, что общая сумма долгов составляет около 2 трлн рублей. В начале апреля наибольшее количество неплательщиков приходилось на жителей Башкирии, Краснодарского и Красноярского краев, а также Московской и Свердловской областей.

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