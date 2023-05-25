Центр «Вообразилия» в Пскове завершает проект «Знание – сила»

18:40, 25 мая 2023, ПАИ

Образовательный центр «Вообразилия» в Пскове завершает один из своих проектов «Знание – сила» в мае, в рамках которого, десятки юных псковичей комплексно подготовились к школе. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

В рамках образовательного проекта дети освоили не только курс предметов, который поможет успешно начать обучение в первом классе, но и знакомились с символами России, традициями народов страны, творчеством писателей.

А летом образовательный центр «Вообразилия» увеличит количество мест к логопедам и дефектологам.

В детском центре отметили, что в Пскове и Псковском районе существует проблема в предоставлении логопедической и дефектологической помощи. В результате родители вынуждены месяцами ждать очереди в муниципальные учреждения. Обычно это занимает не менее года. Частных организаций, которые имеют нужную лицензию, в Пскове и Псковском районе практически нет.

Жители Пскова и района могут получить помощь логопедов и дефектологов, обратившись за ней в филиалы «Вообразилии», которые находятся в разных частях Пскова.

Дополнительную информацию о проекте «Знания – сила» смотрите здесь. Отметим, что сейчас у «Вообразилии» идёт набор детей на летний лагерь. Информация о летнем лагере по ссылке: https://m.vk.com/wall444280350_3505

Адреса центра «Вообразилия»: Рижский проспект, 49а, улица Ипподромная 154а. Телефоны: 8 (951) 751-85-05, 8 (953) 248-77-37.

Страница «ВКонтакте»: https://m.vk.com/49avoobrazilija.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01 номер 0001129.

Проект «Знание – сила» реализуется АНО ДОЦРД «Вообразилия» (ИНН 6027185582) при поддержке правительства Псковской области.