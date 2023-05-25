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Общество

Ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове должен завершиться к концу года – Стармолотов

Ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове должен завершиться к концу года, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

«В этом году мы запланировали отремонтировать 210 километров дорог. Сейчас завершается второй этап ремонта дороги Новгородка – Пушкинские Горы, дорога Усвяты – Невель включена в двухгодичный план ремонта. В Пскове работаем на Яна Фабрициуса, должны под конец года сдать», – уточнил врио председателя комитета.

Кроме того, рабочие уже приступили к ремонту дороги Порхов – Успенье, продолжается ремонт дорог во Владимирском Лагере и Пушкинских Горах.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в порядок планируется привести 165 километров региональных и муниципальных дорог в Пскове, Печорах, Палкино и Острове. Также по нацпроекту отремонтируют 400 погонных метров мостов и путепроводов – в частности, мост через Великую в Пушкиногорском районе, мост через Шелонь в Дедовичском районе и другие объекты.

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