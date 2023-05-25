Порядка десяти новых автобусов планируют закупить для Пскова в 2024 году
Порядка десяти новых автобусов планируют закупить для Пскова в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
«Сейчас идёт большая работа по нескольким федеральным программам. Есть планы на 2024 год: льготный лизинг, там мы планируем порядка десяти автобусов, если все срастётся», - сказал Станислав Стармолотов.
Он добавил, что в Псковской области будут реализовывать ещё одну программу финансирования.
Станислав Стармолотов также прокомментировал состояние технопарка в регионе. «Парк у Псковавтодора обширный, более 400 единиц техники. В целом с натяжкой, но техники хватает. Если получится, то обязательно закупим», - отметил гость медиацентра.
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