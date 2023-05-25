Станислав Стармолотов: Специальность дорожника остаётся востребованной в регионе

16:41, 25 мая 2023, ПАИ

Студенты дорожных специальностей могут прийти на практику и подработать на каникулах, рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он также отметил, что в дорожной сфере существует нехватка специалистов рабочих специальностей: дорожных рабочих, специалистов по укладке асфальта. Требуются грамотные кадры инженерно-технического состава. Станислав Стармолотов уточнил, что проблема есть, но ситуация управляема.

Кроме того, студенты по профильному образованию могут попробовать прийти на практику. По его словам, некоторые студенты на протяжении трёх-четырёх лет возвращаются на подработку. «Мы рады, если студенты приходят, это было бы хорошо. А также есть возможность летом подработать. В отдел кадров «Псковавтодора» можно обращаться и поинтересоваться, что могут предложить. 25 тысяч, я думаю, можно получать в зависимости от специфики работы», – отметил Станислав Стармолотов.