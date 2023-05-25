Заслуженный артист России Сергей Попков соберёт свою команду участников «Живого пушкинского слова»
Заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы Сергей Попков соберёт свою команду участников «Живого пушкинского слова». Об этом ПАИ сообщили в Псковском отделении Союза театральных деятелей России.
Принять участие в конкурсе исполнителей произведений Пушкина могут все желающие в возрасте от десяти лет. Заявки вместе с видеозаписью исполнения принимаются на почту организатора – konkurs-std@drampush.ru до 31 мая.
«Приглашаю вас на конкурс «Живое пушкинское слово». По принципу шоу «Голос» у нас будет четыре наставника, которые сформируют свои команды. Мы проведём для участников мастер-классы по сценической речи, будем учиться читать стихи. Потом отберём лучших из лучших и вместе с ними мы, наставники, сделаем представление по пушкинским произведениям. С удовольствием вас ждём!» – сказал Сергей Попков.
Отметим, участниками конкурса «Живое пушкинское слово» могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Состязания пройдут в номинациях для чтецов (декламация) и вокалистов (вокал).
Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.
Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.
Заявка должна включать заполненную анкету участника (https://disk.yandex.ru/i/RbttDvcNmqHIZA) и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поём Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь: https://drampush.ru/festivals/read_pushkin/application.
Приём заявок уже стартовал и завершится 31 мая.
Узнать более подробную информацию можно на официальной странице конкурса https://drampush.ru/festivals/read_pushkin. Также новости конкурса будут публиковаться в соцсетях Псковского отделения СТД (https://vk.com/std_pskov), Псковского и Великолукского драматических театров.
Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.
Операторы – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнёры – комитет по культуре Псковской области, Управление культуры администрации Пскова, комитет культуры администрации Великих Лук.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».