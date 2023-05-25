Заслуженный артист России Сергей Попков соберёт свою команду участников «Живого пушкинского слова»

15:53, 25 мая 2023, ПАИ

Заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы Сергей Попков соберёт свою команду участников «Живого пушкинского слова». Об этом ПАИ сообщили в Псковском отделении Союза театральных деятелей России.

Принять участие в конкурсе исполнителей произведений Пушкина могут все желающие в возрасте от десяти лет. Заявки вместе с видеозаписью исполнения принимаются на почту организатора – konkurs-std@drampush.ru до 31 мая.

«Приглашаю вас на конкурс «Живое пушкинское слово». По принципу шоу «Голос» у нас будет четыре наставника, которые сформируют свои команды. Мы проведём для участников мастер-классы по сценической речи, будем учиться читать стихи. Потом отберём лучших из лучших и вместе с ними мы, наставники, сделаем представление по пушкинским произведениям. С удовольствием вас ждём!» – сказал Сергей Попков.

Отметим, участниками конкурса «Живое пушкинское слово» могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Состязания пройдут в номинациях для чтецов (декламация) и вокалистов (вокал).

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника (https://disk.yandex.ru/i/RbttDvcNmqHIZA) и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поём Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь: https://drampush.ru/festivals/read_pushkin/application.

Приём заявок уже стартовал и завершится 31 мая.

Узнать более подробную информацию можно на официальной странице конкурса https://drampush.ru/festivals/read_pushkin. Также новости конкурса будут публиковаться в соцсетях Псковского отделения СТД (https://vk.com/std_pskov), Псковского и Великолукского драматических театров.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнёры – комитет по культуре Псковской области, Управление культуры администрации Пскова, комитет культуры администрации Великих Лук.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».