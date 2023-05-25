Названы крупные брендовые мероприятия Псковской областной библиотеки

18:57, 25 мая 2023, ПАИ

Крупные брендовые мероприятия Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова назвала заместитель генерального директора учреждения Екатерина Ануфриева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Так, 27 мая будет Общероссийский день библиотек и пройдёт традиционная ежегодная акция «Библионочь-2023». К акции также подключатся все районные библиотеки.

30 июня в Себеже пройдут Бунинские чтения. Как объяснила Екатерина Ануфриева, это более профессиональная программа. Бунинские чтения посвящены Ивану Бунину и проводятся с 2012 года раз в два года.

«Наш краевед Натан Феликсович Левин нашёл факт, что Иван Бунин был в гостях в Себежском районе, гостил в усадьбе, и из этой истории родились профессиональные Бунинские чтения. Приезжают филологи, те, кто занимается творчеством Бунина, почитатели его стихотворений», — рассказала Екатерина Ануфриева.

Она также сообщила, что разработана программа летнего чтения и, несмотря на то что библиотека научная, летом сотрудники работают со школьниками.

«У нас есть специальная программа для разных возрастов, ребята с удовольствием к нам приходят — не только пообщаться с роботом Серёжей, но и узнать что-то новое», — подчеркнула Екатерина Ануфриева.

Также она отметила, что в сентябре традиционно пройдут Курбатовские чтения, посвящённые Валентину Курбатову. Состоится курбатовский диктант «Бегущая строка», который, как отметила Екатерина Ануфриева, становится популярным уже не только на территории Псковской области, но и за её пределами. Не так давно стартовала акция «Курбатов на каждый день», добавила она.

В декабре большое мероприятие будет связано с 190-летием первой Псковской губернской библиотеки. «Да, наша областная библиотека, мы считаем, ведёт свою историю с Псковской губернской библиотеки», — отметила Екатерина Ануфриева.

«Это самые крупные мероприятия», — уточнила заместитель гендиректора учреждения.

Она также подчеркнула, что основная цель библиотеки — заинтересовать читателей, и добавила, что библиотека записывает жителей не только Пскова, но и Псковской области. Также в помещении библиотеки проводят экскурсии по отделу редких книг, книгохранения. Специалисты проводят мастер-классы по реставрации документов. Проходят мероприятия краеведческой тематики, выставки, уроки живописи, концерты и многое другое.