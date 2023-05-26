Три крупных проекта реализовали в Пскове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

10:40, 26 мая 2023, ПАИ

Три крупных социальных проекта реализовали в Пскове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив за год. Об этом рассказал глава города Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передает корреспондент ПАИ.

«Создана открытая мастерская печатной графики «Доступный эстамп», проведен фестиваль «Центр талантов», в Зелёном театре состоялось «Историческое шоу «Россия начинается здесь». Эта площадка в 2022 году десять раз становилась местом проведения масштабных культурных мероприятий», - рассказал глава города.

Он отметил, что в День флага на набережной реки Великой растянули самый протяженный триколор в истории Псковской области. «В этой акции приняли участие более семи тысяч человек. В целом, наши учреждения культуры провели сотни концертов и других мероприятий для псковичей и гостей города, что позволило повысить туристическую привлекательность Пскова», - заключил Борис Елкин.