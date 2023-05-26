Современный библиотечный центр создадут в Пскове

10:26, 26 мая 2023, ПАИ

Современный библиотечный центр создадут в Пскове. Это будет уже третья модельная библиотека в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передает корреспондент ПАИ.

По словам Бориса Елкина, Псков получил 5 миллионов рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту «Культура».

«К «культурным» итогам 2022 года можно отнести победу Центра детского чтения в конкурсе Министерства культуры и получение в этом году 5 миллионов рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту «Культура», - отметил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что 13-я модельная библиотека появится в Псковской области.