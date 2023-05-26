Более 40 детских площадок установили в Пскове в 2022 году

10:53, 26 мая 2023, ПАИ

Более 40 детских игровых комплексов.установили в Пскове в 2022 году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, выступая на 11-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о результатах его деятельности и деятельности администрации города за год, передаёт корреспондент ПАИ.

Он подчеркнул, что администрация Пскова уделяет особое внимание благоустройству и ремонту дворовых и общественных территорий. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» отремонтировано десять дворовых территорий, а также завершено благоустройство парка имени Юрия Гагарина на Запсковье. В нём обустроены пешеходные дорожки и освещение, смонтированы детская, спортивная и воркаут-площадки.

По словам Бориса Елкина, совместно с жителями микрорайона разработан проект благоустройства парка реки Милевки, реализация которого идёт в настоящее время.

Кроме того, по итогам ежегодного рейтингового голосования за объекты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благодаря активности граждан определены три общественные территории, которые также будут оснащены детскими площадками.