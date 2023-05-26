На год раньше завершили капремонт моста через реку Милевку в Пскове

10:54, 26 мая 2023, ПАИ

Сразу два капиталоемких объекта удалось сдать и открыть для движения раньше срока в Пскове в 2022 году. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«В части мостов нам удалось раньше срока открыть для движения сразу два капиталоемких объекта. На год раньше завершен капремонт моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей. Более шести лет переправа была закрыта для автомобилей, а последнее время и для пешеходов», - отметил глава Пскова.

По его словам, долгожданный запуск рабочего движения по Троицкому мосту состоялся накануне Нового года. «Возведение моста заняло рекордные девять месяцев», - заключил Борис Елкин.