Работы по созданию доступной среды в Пскове провели по 19 адресам

10:57, 26 мая 2023, ПАИ

Работы по созданию доступной среды в Пскове провели по 19 адресам за 2022 год. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Особое внимание мы уделяем обустройству пешеходной зоны. Все реконструкции, капремонты и ремонты дорог включали благоустройство прилегающих тротуаров. В Пскове действует отдельная программа по созданию пешеходных дорожек. Так, более шести километров тротуаров появилось вдоль улиц Советской Армии и Яна Райниса. На существующих тротуарах выполнили понижение бортового камня», - отметил Борис Елкин.

По его словам, администрация также заключила контракты на строительство свыше четырёх километров тротуаров на улицах Шоссейной и Ижорского Батальона. «Также будут обустроены тротуары вдоль улицы Новгородской и Рижского проспекта к торговому центру «Фьорд Плаза», - заключил глава Пскова.