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Общество

Ралли «Уралхим Псков - 2023» может собрать около трёх тысяч зрителей

На всей протяженности трассы ралли «Уралхим Псков - 2023» могут собраться от двух до трёх тысяч зрителей, предполагает президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Фото ПАИ

Помимо этого, организатор соревнований рассказал, что в деревне Лавры Печорского района, где пролегает маршрут, будет установлен искусственный трамплин, такой же поставят и на площади Ленина.

«Кто был в прошлом году, знает, как на фоне кремля летит автомобиль, метров 20 пролетает на площади. То же самое будет и в Лаврах», – добавил он.

Также Олег Мыслевич отметил, что Печорский район является приграничной территорией и не все зрители смогут попасть туда. «Есть два боковых подъезда. Оба через деревню Родовое. Советую тем, у кого нет пропуска на территорию», – сказал Олег Мыслевич.

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