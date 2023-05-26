Ралли «Уралхим Псков - 2023» может собрать около трёх тысяч зрителей

14:11, 26 мая 2023, ПАИ

На всей протяженности трассы ралли «Уралхим Псков - 2023» могут собраться от двух до трёх тысяч зрителей, предполагает президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Помимо этого, организатор соревнований рассказал, что в деревне Лавры Печорского района, где пролегает маршрут, будет установлен искусственный трамплин, такой же поставят и на площади Ленина.

«Кто был в прошлом году, знает, как на фоне кремля летит автомобиль, метров 20 пролетает на площади. То же самое будет и в Лаврах», – добавил он.

Также Олег Мыслевич отметил, что Печорский район является приграничной территорией и не все зрители смогут попасть туда. «Есть два боковых подъезда. Оба через деревню Родовое. Советую тем, у кого нет пропуска на территорию», – сказал Олег Мыслевич.