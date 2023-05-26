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Как пройдет первый день ралли «Уралхим Псков – 2023», рассказали организаторы

Как пройдёт первый день ралли «Уралхим Псков – 2023», рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

«Основным и самым ярким событием для раллийного сообщества станет городской спецучасток – Кубок княгини Ольги, который пройдёт сразу после церемонии открытия в центре Пскова. В 14:00 стартует торжественная церемония представления участников ралли «Уралхим Псков – 2023» на Октябрьской площади Пскова», – сказал Олег Мыслевич.

По его словам, все зрители смогут увидеть спортсменов и автомобили, которые будут припаркованы в предстартовой зоне у главного корпуса ПсковГУ. «И затем в 15:00, если быть совсем точными – в 15:03, стартует первый спортивный автомобиль <…>. Первые десять экипажей по квалификации едут через две минуты, а после них стартуют остальные участники через одну минуту. Если участников порядка 60, то это где-то на час и двадцать минут <…>. В 16:20 проедет судейский автомобиль-метла с зелёной мигалкой <…>. И на этом городское мероприятие будет завершено», – рассказал гость медиацентра.

Далее участники проследуют в единый парк сервиса у торгового комплекса Fjord Plaza. «Основываясь на опыте прошлого года, мы предусмотрели эту сервисную зону с целью дать возможность участникам поменять резину. На городском спецучастке они обязаны ставить гравийную резину, но необязательно совсем новую», – отметил президент Федерации автомобильного спорта региона.

После этого автомобилисты направятся в Палкинский и Печорский районы. «Следующие спецучастки – Козлы и Высокий Мост. Преодолев их, все соберутся в парке сервиса в Fjord Plaza вечером, где будет вечерний сервис, и авто участников будут поставлены под охрану ЧОП», – заключил гость медиацентра.

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