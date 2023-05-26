До 90% гонщиков используют раллийный симулятор, стенограммы которого озвучивает псковичка

13:54, 26 мая 2023, ПАИ

Раллийный симулятор, стенограммы которого озвучивает псковичка Ольга Стебихова, используют для тренировок 80-90 % профессиональных гонщиков. Об этом рассказал генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG, вице-чемпион России по ралли 2022 года Артур Мурадян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ольга не только сама едет в ралли, она по сути курирует российское подразделение гоночного симулятора RBRPro [Всемирно известный раллийный симулятор Richard Burns Rally. – ПАИ] – кузницу раллийных тренировок в межсезонье», – подчеркнул Артур Мурадян.

Он также отметил, что автогонщица курирует российскую секцию и помогает зарегистрироваться в заведении аккаунта и даже записывает стенограмму: её голос в игре звучит во время тренировок.

Артур Мурадян также отметил, что для 80-90 профессиональных спортсменов - автогонщиков-раллистов пользуются симулятором RBRPro для оттачивания мастерства. Он добавил, что сам тренируется таким способом два-три раза в неделю.

«Хоть говорю слово «игра», поверьте, я по два-три раза в неделю по часу-полтора тренируюсь, симулятор, как это ни странно, очень помогает», – заключил Артур Мурадян.