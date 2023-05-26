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Специальные призы подготовили для участников ралли «Уралхим Псков – 2023»

Торжественная церемония награждения победителей ралли «Уралхим Псков – 2023» состоится в «Раздолье» 28 мая в 21:00. Об этом рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Он уточнил, что для участников ралли подготовили специальные призы.

«Призы красивые, сделанные в «Мастерских авторской керамики», необычные, эксклюзивные. Мы стараемся и в этом направлении немножко отличаться от других организаторов. Чтобы те кубки, которые стоят у победителей псковских этапов, отличались от стандартных кубков, которые можно купить в магазине. Мне кажется, это тоже правильная задумка с самого начала организации ралли. И мы также будем в этом направлении продолжать работать», – сказал Олег Мыслевич.

Он отметил, что часть изделий делается «Мастерскими авторской керамики», а другая – псковским «Гончаром». Уникальные изделия сделаны из тёмной глины. На них будут логотипы ASMG чемпионата и титульного спонсора. Для этого специально были сделаны «отжимки», рассказал организатор ралли.

«На этом же производстве сделали памятные медали. Каждый участник на судейском посту STOP-городского суперспецучастка получит на память медаль «Участник ралли «Уралхим Псков – 2023», – заключил Олег Мыслевич.

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