Псковские кузнецы сделали уникальные кубки для победителей ралли

17:22, 26 мая 2023, ПАИ

Финальный этап Кубка России – ралли «Пушкинские Горы», который является также финальным этапом Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», пройдёт в Псковской области в конце сентября – начале октября. О том, как будет выглядеть кубок победителя раллийных соревнований, рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Олег Мыслевич отметил, что третий год подряд Российская автомобильная федерация и комитет ралли доверяют Псковской области организацию финального этапа Кубка России по ралли. Кроме того, итоги областной серии Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» также подведут в конце сентября – начале октября. Победителей ждут уникальные призы, которые изготовили псковские мастера.

«Победители на самых быстрых раллийных трассах России, а именно так мы позиционируем этот проект, будут награждены уникальными кубками ручной работы псковских кузнецов», – отметил Олег Мыслевич.

Он также добавил, что на кубках победителей ралли стоит уникальная печать: она вырезана из металла на псковском заводе «Авар». «Это своеобразный Кубок Стэнли. Нигде не увидите, только как у победителя «Трофея Александра Невского», – подчеркнул Олег Мыслевич.

Эксперт также отметил, что помимо этого ежегодно победителю вручается свидетельство владения «Трофеем Александра Невского» за подписью губернатора.