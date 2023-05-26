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Великолучанин Мухаммад Шехов сразится с узбекским боксёром 27 мая

Европейский чемпион WBO, профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, МСМК по боксу, великолучанин Мухаммад Шехов проведёт профессиональный бой с узбекским спортсменом Шахриёром Исаковым. Встреча пройдёт в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions 27 мая. Выступать он будет шестой парой, сообщает Luki-News.

Фото: RCC Boxing Promotions

«Я готовился к более серьёзному сопернику. Мне предстояло провести бой с южноафриканским боксёром Бонгани Махлангу. К сожалению, он травмировался и мне нашли другого профессионального боксёра на замену», — поделился Мухаммад Шехов.

По его словам, он готовится к бою серьёзно, несмотря на то, кто его соперник. «Это бокс. Любой боксёр опасен на ринге, и любой удар может оказаться решающим», — добавил боксёр. 

В профессиональной карьере Мухаммада Шехова 12 побед и ни одного поражения. От грядущего боя, как поделился спортсмен, ожидания исключительно положительные. «Дай бог, чтобы поединок прошёл в мою пользу и все было хорошо, чтобы я показал свои боксёрские навыки в бою. И конечно, жду титульных боев. Дальше – больше», — заключил он.

Напомним, что великолукский боксёр одержал победу над танзанийским гостем во время профессионального турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. После этого Мухаммад Шехов занял шестое место в мировом рейтинге WBO второго легчайшего веса (до 55,3 кг).

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