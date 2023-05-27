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Представители народов сето проведут мастер-классы на гастрофестивале в Пскове

Представители народов сето выступят на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове. Их выступления пройдут на одной из сцен в парке Строителей, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Сето споют, станцуют и расскажут уникальные сказки. Коренная представительница сето Эне Семёновна проведет мастер-класс по изготовлению сетосского сыра по народным рецептам . «Кунжут - он добавляет вкус этому сыру. Любим этот сыр очень, туда можно еще тмин положить» - рассказали представители народов сето Милена и Анжела.

В концертной программе на сцене Парка строителей также поучаствуют хореографические ансамбли Пскова.

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в Пскове.

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