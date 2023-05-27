Более 100 псковичей приняли участие в мастер-классе по приготовлению хинкала

15:01, 27 мая 2023, ПАИ

Участники гастрономического фестиваля «Моя еда» в Пскове под руководством опытных поваров самостоятельно смогли сделать хинкал, чебуреки и хумус. В мастер-классе приняло участие порядка 150 человек, передаёт корреспондент ПАИ.

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Повар Александр Санаров продемонстрировал наглядно, как сделать чебуреки, и дал полезные советы о приготовлении теста. «Тёплой водичкой замешиваем муку, разведённую с сахаром и солью. Добавляем масло, воду и немного водки — это необходимо для того, чтобы получались пузырьки на чебуреках. На 200 граммов муки где-то 15 граммов водки. Водичка должна быть тёплой, ею заливаете муку. Даёте постоять под крышечкой — и можно раскатывать тесто», — поделился рецептом повар.

А в приготовлении хумуса, блюда восточной кухни, важна нежная консистенция, отметил повар Виктор Симонов. «Баланс специй также очень важен. Можно добавить пряные яркие оттенки — корианд, хмели-сунели, чеснок, резкие, яркие приправы», — отметил он.

Кроме того, повар Эмиль Мамедов рассказал, что хинкали и хинкал — это разные блюда: первый вид относится к грузинской кухне, а другой — к кавказской.