Первые результаты ЕГЭ в Псковской области будут известны 13 июня

12:32, 29 мая 2023, ПАИ

Первые результаты ЕГЭ в Псковской области будут известны уже 13 июня. В этот день свои результаты узнают учащиеся, сдававшие 26 мая географию, литературу и химию. Об этом сообщил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в эфире программы «Псковский телеграм Online».

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Он добавил, что 1 июля экзаменационная кампания будет завершена: это последний резервный день для сдачи ЕГЭ.

Андрей Ермаков рассказал, что начало сезона ОГЭ и ЕГЭ предварялось месяцем тестов, тренировочных работ и экзаменов. «Каждое утро мы с коллегами обмениваемся информацией: всё ли штатно. Мы ожидаем хороших результатов от ребят и одновременно находимся в гипертонусе», – сообщил он.

Руководитель регионального комитета по образованию добавил, что ЕГЭ претерпел большие изменения. «В этом году экзаменационные материалы приходят по защищенным каналам связи непосредственно в аудиторию и при ребятах их распечатывают под камерами и формируют варианты. Это освобождает экзамен от любых спекуляций. ЕГЭ, прежде всего, – мостик между школьными результатами и карьерными перспективами. Как ты работал 11 лет, определяет то, куда ты поступишь потом», – подытожил гость медиацентра.

Кроме того, Андрей Ермаков сообщил, что в этом году к сдаче ЕГЭ в Псковской области готовятся более 2 800 выпускников. Также он назвал самые востребованные у учащихся предметы по выбору.