Из Пскова можно будет улететь в Минск и Нижний Новгород

12:50, 29 мая 2023, ПАИ

Из Пскова можно будет улететь в Минск и Нижний Новгород. О новом авиарейсе в эфире «Псковского телеграма Online» рассказал гендиректор международного аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов.

«Ожидается, что появится рейс Нижний Новгород – Минск – Псков. Если всё будет удачно, то в конце июня – начале июля мы взлетим», – отметил Артём Тарасов.

Кроме того, в субботу, 3 июня, полетит первый рейс самолёта по маршруту Минеральные Воды – Псков – Калининград. Это станет уже третьей частотой. «Будет летать не два раза в неделю, а три», – подчеркнул гендиректор псковского аэропорта.

Он также добавил, что за первые пять месяцев года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году ожидается 80-процентный рост пассажиропотока. «К примеру, в прошлом году в месяц мы перевозили по 6,5 тысячи пассажиров, в этом ежемесячно – около 12,5 тысячи», – отметил Артём Тарасов.

В частности, по его словам, рейсы на Москву, Сочи и Калининград из Пскова, как правило, загружены на 100 %.