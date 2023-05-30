Мастер-класс по изготовлению янтарной аппликации проведут в рамках Дней пушкинской поэзии

14:23, 29 мая 2023, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению янтарной аппликации проведут в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинском заповеднике музейщики из Калининграда. Об этом сообщил директор учреждения Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ещё одна особенность Дней пушкинский поэзии этого года – огромная делегация коллег. Они прилетают из Калининграда. По материалам фондовых коллекций Калининградского областного музея изобразительных искусств будет представлена выставка «Свободная стихия. Пушкин и море» – собрание пушкинианы, в которой присутствует морская тема», – рассказал Георгий Василевич.

Выставка откроется 2 июня в 14:00. «На выставке также струнный квартет из Калининградской области исполнит классическую музыку. Они выступят и на открытии памятника «Музейщикам Пушкиногорья», и они же 6 июня – в Научном центре в рамках Пушкинских дней», – подчеркнул гость медиацентра.

Также гости из Калининграда проведут две лекции по теме Калининграда и Пушкина и расскажут о культурных возможностях Калининграда.