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Общество

Псковским фермерам и хозяйствам рекомендуют не забывать об АЧС

Псковским фермерам и хозяйствам рекомендуют не забывать об АЧС. Об этом на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Хотелось бы сегодня поднять эту тему, потому что все мы зря успокоились. Африканская чума свиней – это острое заболевание, и из природы оно никуда не ушло. Сейчас в России 25 активных вспышек», – отметила Вера Баданина, уточнив, что в прошлом году была зафиксирована 141 вспышка, в том числе 68 – среди домашних свиней.

В числе признаков больного животного специалист отметила отказ от пищи, затем появляется рвота, понос, отёки в области живота.

«Источником болезни может стать абсолютно всё, начиная от транспорта, обслуживающего персонала до инвентаря и корма», – добавила Вера Баданина.

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