Псковским фермерам и хозяйствам рекомендуют не забывать об АЧС

14:34, 29 мая 2023, ПАИ

Псковским фермерам и хозяйствам рекомендуют не забывать об АЧС. Об этом на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

«Хотелось бы сегодня поднять эту тему, потому что все мы зря успокоились. Африканская чума свиней – это острое заболевание, и из природы оно никуда не ушло. Сейчас в России 25 активных вспышек», – отметила Вера Баданина, уточнив, что в прошлом году была зафиксирована 141 вспышка, в том числе 68 – среди домашних свиней.

В числе признаков больного животного специалист отметила отказ от пищи, затем появляется рвота, понос, отёки в области живота.

«Источником болезни может стать абсолютно всё, начиная от транспорта, обслуживающего персонала до инвентаря и корма», – добавила Вера Баданина.