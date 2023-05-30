Владельцам свиней в Псковской области советуют не пытаться справиться с АЧС своими силами

14:42, 29 мая 2023, ПАИ

Владельцам свиней в Псковской области советуют не пытаться справиться с АЧС своими силами. Об этом на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

По ее словам, если вспышка чумы произошла в личном хозяйстве и владельцы «по-тихому» всё «убрали и подчистили», а потом снова решили «завести поросёнка», то вновь получат новую вспышку АЧС. «В почве вирус сохраняется до 180 дней, в кирпиче и дереве – от 120 до 180, в тушах – до 170 суток, в охлажденном мясе – до 150 дней», – предупредила специалист.

По её словам, только полное уничтожение животных и зараженного мяса сможет дать результат. Новых животных можно будет заводить лишь через год.