Опасна ли АЧС для людей, рассказала псковский специалист по ветеринарии

15:41, 29 мая 2023, ПАИ

Опасна ли АЧС для людей, рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«Всё сырое мясо, которое продают в регионе, подлежит экспертизе. У нас есть чувствительные реакции, по которым мясо проверяется на свежесть перед тем, как выйти на прилавок. А вот купить с рук больную свинину можно, и так сто процентов можно занести вирус в своё хозяйство. Такие случаи у нас были», – отметила Вера Баданина.

При этом для человека болезнь не несёт никакого риска. «Но, разумеется, обязательна тепловая обработка мяса. Она губительна для вирусов. Кроме того, АЧС болеют только свиньи, другому скоту вирус не передаётся», – заключила Вера Баданина.