ФОТОФАКТ Забор вокруг бывшего кинотеатра «Октябрь» демонтируют в Пскове

15:02, 29 мая 2023, ПАИ

В Пскове вокруг бывшего кинотеатра «Октябрь», который должен стать многофункциональным библиотечным центром, демонтируют забор, передаёт корреспондент ПАИ.

Ограждение уже демонтировали перед фасадом здания. Кроме того, к самому фасаду выложили новые ступени. Накануне глава города Борис Елкин заявил, что подрядчик уже приступил к внутренним отделочным работам.

Он также добавил, что есть определённые трудности с финансированием проекта, и подчеркнул, что сейчас главное – открыть фасад, убрать забор и благоустроить территорию вокруг.

Ранее сообщалось, что после реконструкции в здании появится три уровня: цокольный, первый и второй этажи. В обновлённом здании будет работать выставочная зона – пространство оснастят мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики. Основной их темой станут «Псковские храмы и фрески».

В вестибюле будет лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки.

Кровлю разберут и надстроят ещё один этаж, где будет размещён кино-конференц-зал на 100 мест и кафе. На северном и южном фасадах появятся оконные проёмы во всю высоту здания, что откроет вид на Троицкий собор. На цокольном этаже будут располагаться книгохранилище, подсобные помещения, столовая для сотрудников. В здании также будет общественный туалет с отдельным входом со стороны Ольгинского моста.

Напомним, реконструкция стартовала в 2021 году, когда начались проектирование и строительно-монтажные работы. В апреле началась подготовка площадки и обустройство сетей и всех коммуникаций, которые проходят к зданию.