Псковичам объяснили, что делать при обнаружении африканской чумы у свиней

15:16, 29 мая 2023, ПАИ

Что делать, если владелец фермы обнаружил африканскую чуму у свиней, рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре правительства региона.

«Первое – звонок на государственную ветеринарную станцию, уточнить, что заболел поросёнок», – сказала Вера Баданина. Она отметила, что многие предпочитают скрыть то, что заболевание возникло в личном хозяйстве.

«Но чума может стать шире. Если вы обнаружили у себя в личном хозяйстве, то вероятность распространения очень большая, может дойти до крупных предприятий», – обратила внимание гость медиацентра. Вера Баданина добавила, что важно своевременно отреагировать и купировать заболевание.

«На сайте комитета есть телефоны, в районах тоже есть», – отметила специалист. Вера Баданина также подчеркнула, что на законодательном уровне закреплена ответственность за сокрытие подобных заболеваний. «Это штраф от трёх до четырёх тысяч для личных хозяйств, для должностных лиц от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц до 100 тысяч рублей», – заключила специалист.