Псковичам рассказали, как распространяется АЧС на предприятиях

16:57, 29 мая 2023, ПАИ

Как распространяется африканская чума свиней на предприятиях, рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

По её словам, проходит цикличное развитие заболевания. Сначала вирус «заходит» и поражает несколько особей. Инкубационный период проходит от пяти до десяти дней. «Через десять дней вместо пяти особей будет десять, потом это будет усиливаться [распространение. – ПАИ]. Наибольшую контагиозность выражает через два-три месяца, когда мы придём на предприятие и у нас будет лежать вся группа», – объяснила она.

Также она отметила, что среди больных животных бывает, когда они переболеют чумой. Часто это бывает у диких кабанов, но они остаются носителями вируса.

Кроме того, Вера Баданина подчеркнула, что на данный момент вакцина не разработана, но учёные закреплены над этой проблемой. «Да, птичий грипп – это проблема, с ней можно справиться путём вакцинации, а от африканской чумы нет лечения», – сказала она и добавила, что классическая чума приходит молниеносно, она охватывает большую часть поголовья.