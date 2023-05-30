Меры профилактики АЧС назвали псковским фермерам

16:04, 29 мая 2023, ПАИ

Меры профилактики африканской чумы для владельцев личного подсобного хозяйства назвала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«Во-первых, мы говорим о том, что, если вы видите в каком-либо месте следы пребывания дикого кабана, ни в коем случае нельзя там косить траву», – сказала специалист. Она добавила, что использовать пищевые отходы для кормления свиней также следует после полной проварки.

«Ещё то, на что нужно обратить внимание, – это присутствие домашних животных. Мы любим, когда животные сопровождают нас в хлев, но они тоже могут стать источником передачи вируса», – обратила внимание гость медиацентра.

По её словам, желательно, чтобы в помещении не было насекомых. «Муха тоже может являться переносчиком – это доказанный факт», – отметила Вера Баданина, добавив, что также необходимо своевременно убирать территорию от навоза.

«Скоро люди пойдут в лес <…>. Сапоги надо поменять на домашние, чтобы обезопаситься. Если вы за что-то боитесь, можно поставить ёмкость с водой и мыть сапоги там», – рассказала Вера Баданина и подчеркнула, что вода должна быть с дезинфицирующим средством.