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Общество

Работу творческих площадок обсудили на выездном совещании по подготовке Дней пушкинской поэзии

Вопросы подготовки и проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры рассмотрены на выездном совещании, которое прошло 29 мая на площадке Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В обсуждении приняли участие руководство профильных исполнительных органов и аппарата правительства региона, муниципалитета и музея-заповедника, представители силовых структур, Театрально-концертной дирекции и другие официальные лица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Традиционный праздник в этом году пройдёт с 2 по 4 июня. Основное действо развернётся на поляне Михайловского. Все её пространство вновь будет заполнено различными творческими площадками. Будут работать литературная, музыкальная и театральная сцены, ремесленные и книжные ярмарки, интерактивные развлекательные локации и мастер-классы. Отдельная программа подготовлена для юных посетителей Дней пушкинской поэзии.

Официальные лица осмотрели площадки будущего праздника, обсудили маршрутизацию гостей, организацию трансфера, автопарковок и горячего питания участников, а также работу музеев.

Особое внимание уделено вопросам безопасности граждан. Сотрудники силовых структур рассказали о запланированных профилактических мероприятиях, работе мобильных постов в дни празднества.

Содействие в организации работы площадок на фестивале окажут волонтёры.

Напомним, на площадке музея-заповедника «Михайловское» в этом году пройдёт уже 57-й праздник, посвящённый творчеству известного русского писателя. В разные годы он собирал от шести до 20 тысяч зрителей в Пушкинских Горах и Пскове. В прошлом году мероприятие посетили рекордные 38 тысяч гостей.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области.

Ознакомиться с полной программой праздника можно на официальном сайте pushkin-fest.com.

Регистрация на проезд до Пушкинских Гор из Пскова и Великих Лук бесплатным автобусом откроется во вторник, 30 мая, в системе «Орбилет». Подробности —– в рубрике «Как добраться» на официальном сайте фестиваля.

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