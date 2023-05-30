Изюминку ралли «Уралхим Псков – 2023» назвал Олег Мыслевич

23:20, 29 мая 2023, ПАИ

Изюминкой ралли «Уралхим Псков – 2023» стало проведение 34-километрового спецучастка. Об этом заявил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Одной из изюминок ралли «Уралхим Псков – 2023» стало проведение 34-километрового спецучастка. Такая практика в чемпионате России у Федерации автоспорта впервые. На Кубке России ралли «Голубые озёра» мы уже несколько лет проводим такие длинные спецучастки. Но чтобы на чемпионате такой длинный участок — это впервые», — сказал Олег Мыслевич.

Он подчеркнул, что его поразила быстрота пилотов ралли «Уралхим Псков – 2023». «На 34-километровом спецучастке, который изобилует трамплинами, поворотами, средняя скорость составила почти 128 километров в час, а время прохождения — меньше 15 минут», — отметил Олег Мыслевич.

Отметим, что ралли «Уралхим Псков – 2023» является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Всего в рамках соревнований прошло восемь спецучастков общей протяжённостью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяжённостью 34 километра. Общая дистанция ралли составила около 530 километров. С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь.