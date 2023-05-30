Бойцы СВО прислали видеообращение с благодарностью пустошанам за поддержку
Видеообращение с благодарностью пустошанам за посылки и поддержку прислали бойцы СВО. Видеозапись опубликовало издание «Вперёд».
Сергей Сизов и Дмитрий Бугряков лично передали одному из российских воинских подразделений подготовленный автомобиль УАЗ для работы в зоне СВО.
Кроме того, пустошане передали спальные мешки, перчатки и многое другое, необходимое военным для несения службы, продуктовые наборы, а также письма детей со словами поддержки бойцов.
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30 мая 2023
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