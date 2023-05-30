После изменения дизайн-кода регион станет более привлекательным для туристов – Марина Егорова

12:39, 30 мая 2023, ПАИ

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова прокомментировала внедрение дизайн-кода на брифинге в медиацентре правительства региона.

«Сейчас по итогам выполненной работы в Пскове мы слышим много положительных отзывов и от гостей региона, и от жителей. Город открылся для гостей, мы видим его благоустройство и историческую архитектуру», – отметила Марина Егорова.

Она подчеркнула, что не только столица региона интересна для туристов, но и остальные муниципальные образования. «У каждого есть что посмотреть <…>. Я сама неоднократно, приезжая в районы, вижу ситуацию, когда здания в районах пестрят вывесками», – поделилась гость медиацентра.

«Если мы это [изменение дизайн-кода. – ПАИ] сделаем, а мы это сделаем, то для туристов будет более привлекательным посещение Псковской области», – заключила Марина Егорова.

Добавим, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода.

Напомним, ранее в медиацентре ПАИ глава Пскова Борис Елкин рассказал, что дизайн-код в первую очередь будут внедрять на крупных улицах Пскова. Далее планируется уходить вглубь города на маленькие улочки. Он также напомнил, что дизайн-код будет масштабироваться на муниципалитеты. «Руководителям муниципалитетов пожелаю терпения и работы в рамках нормативных документов», – подчеркнул глава Пскова.