Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

После изменения дизайн-кода регион станет более привлекательным для туристов – Марина Егорова

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова прокомментировала внедрение дизайн-кода на брифинге в медиацентре правительства региона.

На фото Марина Егорова. Фото ПАИ

«Сейчас по итогам выполненной работы в Пскове мы слышим много положительных отзывов и от гостей региона, и от жителей. Город открылся для гостей, мы видим его благоустройство и историческую архитектуру», – отметила Марина Егорова.

Она подчеркнула, что не только столица региона интересна для туристов, но и остальные муниципальные образования. «У каждого есть что посмотреть <…>. Я сама неоднократно, приезжая в районы, вижу ситуацию, когда здания в районах пестрят вывесками», – поделилась гость медиацентра.

«Если мы это [изменение дизайн-кода. – ПАИ] сделаем, а мы это сделаем, то для туристов будет более привлекательным посещение Псковской области», – заключила Марина Егорова.

Добавим, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода.

Напомним, ранее в медиацентре ПАИ глава Пскова Борис Елкин рассказал, что дизайн-код в первую очередь будут внедрять на крупных улицах Пскова. Далее планируется уходить вглубь города на маленькие улочки. Он также напомнил, что дизайн-код будет масштабироваться на муниципалитеты. «Руководителям муниципалитетов пожелаю терпения и работы в рамках нормативных документов», – подчеркнул глава Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 мая 2023

Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
30 мая 2023

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса
30 мая 2023

Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках
30 мая 2023

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове
30 мая 2023

Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд

30 мая 2023

Фасад исторического здания отремонтируют в Печорах

30 мая 2023

Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных

30 мая 2023

Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...