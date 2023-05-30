Ночные заморозки ожидаются в Псковской области 31 мая
Ночью 31 мая местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе от 0 до -1 градуса, сообщает Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее руководитель центра Тала Нещадимова предупреждала, что подобное явление возможно в течение ближайшей недели. При этом дневные температуры будут достигать +21 градуса.
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30 мая 2023
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