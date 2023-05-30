«Псковские народные сказки» вручили детям участников СВО

18:46, 30 мая 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила специальные подарки от имени Михаила Ведерникова детям участников СВО, которые присутствовали на торжественном открытии регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», передаёт корреспондент ПАИ.

«Дорогие ребята! Сейчас я вручу подарки от губернатора. Это «Псковские народные сказки» — уникальная книга. Вы все её прочитаете и научитесь многому интересному», — сказала Вера Емельянова.

«Ребятам очень понравилось! В детской комнате волонтёры организовали интересные игры. В конце мероприятия дети не хотели уходить. Ребята получили массу позитивных эмоций, особенно от личной встречи с губернатором. Так и сказали, что «это был самый лучший день», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ПАИ псковичка Татьяна Кустова.



Напомним, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Псковской области сегодня, 30 мая. В двухэтажном здании нового центра предусмотрена детская игровая комната.