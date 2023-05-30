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Общество

ФОТОФАКТ Дорожные работы ведутся на улице Труда в Пскове

На улице Труда в Пскове продолжаются активные работы по замене тротуара, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Дорожные работы на улице Труда
    Фото: Елена Коноплева
  • Дорожные работы на улице Труда
    Фото: Елена Коноплева
  • Дорожные работы на улице Труда
    Фото: Елена Коноплева
  • Дорожные работы на улице Труда
    Фото: Елена Коноплева

Ранее сообщалось, что 31 мая в Пскове будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Текстильной до улицы Звездной. Перекрывать дорогу будут по полосам, попеременно.

 

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