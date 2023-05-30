ФОТОФАКТ Дорожные работы ведутся на улице Труда в Пскове

16:03, 30 мая 2023, ПАИ

На улице Труда в Пскове продолжаются активные работы по замене тротуара, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева



Фото: Елена Коноплева







Ранее сообщалось, что 31 мая в Пскове будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Текстильной до улицы Звездной. Перекрывать дорогу будут по полосам, попеременно.