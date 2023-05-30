Игорь Дитрих: У нас нет потерянного поколения

16:50, 30 мая 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих выступил экспертом в лиге дебатов «Истина». Об этом он рассказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

«В дебатах я принимаю участие уже второй год. В этом году был на полуфинале и финале 8-11 классов. Словами не передать то, что ты испытываешь при общении с нашими детьми. Они у нас хорошие. У нас нет потерянного поколения, у них горят глаза. Они прям заряженные», – отметил Игорь Дитрих.

Он подчеркнул, что в этом году на первоначальных этапах лиги приняло участие более 90 команд из региона.

«Мы оцениваем не их точку зрения, мы оцениваем прежде всего, как они это делают, какие аргументы приводят, их ораторские качества, работу в команде, как они [дети. – ПАИ] строят свою доказательную базу, как подводят итоги. В дебатах они многие вещи говорят, которые взрослые и не слышат. Очень много черпаем из этих выступлений и даже откладываем себе и на будущее», – рассказал вице-спикер.

По его словам, представительство областного Собрания выступило экспертами на всех уровнях дебатов. «На молодёжных дебатах кто-то из ребят сказал: «Не путайте карьерную лестницу с карьерным лифтом. Потому что карьерная лестница – это когда ты своим трудом, своими ножками, ручками, головой прошёл каждую ступеньку и достиг того, на что ты способен», – заметил Игорь Дитрих.

Ранее сообщалось, что определились победители третьей региональной лиги дебатов «Истина».