Пскович украл 2,5 миллиона рублей из горящей квартиры

17:03, 30 мая 2023, ПАИ

Безработный житель Псковской области украл 2,5 миллиона рублей из горящей квартиры в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

29 мая в 1:47 поступило сообщение о возгорании в доме № 24 на бульваре Трудящихся. В одной из комнат трёхкомнатной квартиры на четвёртом этаже девятиэтажного дома горел диван: потушили его за несколько минут.

После этого в квартиру вошла 20-летняя дочь хозяина и обнаружила, что из сейфа пропали 2,5 млн рублей, принадлежащие её отцу. Чуть позже и сам мужчина, 45-летний местный житель, пришёл в полицию с заявлением о преступлении. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – 22-летнего уроженца Псковской области, который живет по соседству. Похищенное у него частично было изъято. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в связи с кражей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бездомного, обокравшего подворье псковского монастыря.