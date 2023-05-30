О выборах глав муниципальных округов на конкурсной основе рассказал Игорь Дитрих

17:17, 30 мая 2023, ПАИ

О выборах глав муниципальных округов на конкурсной основе рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

«Для сельских территорий это даже более эффективно, чем для крупных городов. Почему? А потому что там каждый друг друга знает. <...> Ведь люди, которые ближе к земле, анализируют: если у тебя дом пускай не богатый, но ухоженный, покрашен забор ровненько, значит, когда ты садишься в кресло, ты будешь к своему округу относиться так же, как к своему дому», – отметил Игорь Дитрих.

По его словам, понятно то, что районы не мультимиллионеры, бюджет ограничен у всех. «Но в рамках бюджета можно сделать так, чтобы было всё аккуратно, уютно, как для себя, а не для кого-то», – заключил вице-спикер.

Ранее сообщалось, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.