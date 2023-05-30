Монтаж сцен к Дням пушкинской поэзии начался в «Михайловском»

17:46, 30 мая 2023, ПАИ

Полным ходом идёт подготовка к Дням пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Команда ТКД уже начала монтировать сцены, чтобы «создать атмосферу, которая будет впечатлять и вдохновлять». 3 июня здесь соберутся коллективы Москвы и Санкт-Петербурга, а также псковские артисты.

«Будет много интересных выступлений, которые проникнут в ваши сердца и души. Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этот замечательный день, чтобы открыть для себя новые грани русской культуры и поэзии», – говорится в сообщении.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня. С полной программой можно ознакомиться здесь.