Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка при пожаре в Дедовичах
30 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в посёлке Дедовичи тела восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил телеграм-канал «СУ СК РФ по Псковской области».
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории с целью выяснения причин трагедии.
Напомним, сегодня случился пожар в жилом доме в Дедовичах, погиб ребёнок.
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