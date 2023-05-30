Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка при пожаре в Дедовичах

18:25, 30 мая 2023, ПАИ

30 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в посёлке Дедовичи тела восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил телеграм-канал «СУ СК РФ по Псковской области».

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории с целью выяснения причин трагедии.

Напомним, сегодня случился пожар в жилом доме в Дедовичах, погиб ребёнок.