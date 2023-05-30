Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов

19:39, 30 мая 2023, ПАИ

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев заявил, что Михаил Ведерников является кандидатом с одним из высочайших рейтингов среди губернаторов, участвующих в выборах в этом году, передаёт корреспондент ПАИ.

«Легитимность выборов может достигаться не только тем, что в них будут участвовать все партийные проекты. Открытость процесса, максимальная информированность, вовлечение разных общественных институтов в процесс — можно эти задачи претворить в жизнь. Ваш действующий губернатор [Михаил Ведерников], кандидат будущей кампании, обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов, которые баллотируются в этом цикле», — отметил Алиев.

Отметим, до этого прозвучало мнение о том, что оппозиция не видит смысла выделять деньги на кампании, потому что «и так всё понятно».